У Житомирі вшанували загиблих захисників України

У Житомирі близько 100 осіб вшанували загиблих захисників України. Як передає кореспондент УНІАН, заходи відбулись на Смолянському кладовищі.

У заходах взяли участь представники органів влади і громадськості, військовослужбовці Житомирського гарнізону, колишні учасники АТО, члени родин загиблих на Донбасі героїв, волонтери.

Керівництво міста, громадськість Житомира, рідні та побратими похованих тут, на Смолянському кладовищі, військовослужбовців, вшанували хвилиною мовчання пам’ять про загиблих.

Читайте такожНа Житомирщині відзначають День захисника України

Представники духовенства провели заупокійну молитву, після чого відбулось урочисте покладання квітів до могил, де поховані військовослужбовці.

За даними прес-служби Житомирської міської ради, станом на 1 жовтня цього року у Житомирі на обліку спеціалізованого формування «Центр соціальної допомоги учасникам АТО та їх сім’ям» перебуває 2 тис. 426 учасників АТО, серед них - 114 інвалідів війни. У 1 тис 806 родинах учасників АТО виховується 2 тис. 187 дітей. У Житомирі на сьогодні проживає 49 сімей загиблих учасників АТО.