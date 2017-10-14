Учасники маршу слави УПА зі смолоскипами і фаєрами пройшли Майданом (фото)

19:06, 14 жовтня 2017
Суспільство
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Активісти несли в руках українські прапори та вигукували патріотичні гасла.

Українська правда

Учасники маршу слави УПА, присвяченого Дню захисника України рушили центральними вулицями Києва до Контрактової площі. Участь у заході беруть кілька тисяч активістів, які зібралися у парку Шевченка, передає Українська правда.

Читайте такожУ Києві почався Марш слави УПА (наживо)На Майдані учасники маршу вшанували хвилиною мовчання "Небесну сотню", яка загинула під час подій на Майдані та загиблих у війні з Росією, приспустили прапори та зачитали молитву.

Українська правда

Активісти несуть у руках національну символіку, прапори України та "Правого сектору" та вигукують "Слава Україні - героям слава", "Слава нації - смерть ворогам", "Пам'ятай чужинець, тут господар - українець", "Бандера, Шухевич  - герої України". 

Українська правда

Ходу супроводжують для забезпечення порядку кількасот правоохоронців та кінна поліція.

Українська правда

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