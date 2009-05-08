ВООЗ заявляє вже про 2099 випадків інфікування свинячим грипом

Всесвітня організація охорони здоров`я повідомляє вже про 2099 випадків інфікування грипом A(H1N1) у 23 країнах світу.

Як повідомляється на офіційному сайті ВООЗ, станом на вчорашній день, 7 травня, з 23 країн надійшли офіційні підтвердження про 2099 випадків інфікування грипом A(H1N1).

Так, з Мексики повідомили про 1112 лабораторно підтверджених випадків захворювання людей, 42 з яких закінчилися смертельним результатом. США заявляють про 642 лабораторно підтверджені випадки захворювання людей, два з яких закінчилися смертельним результатом.

Також повідомлення про лабораторно підтверджені випадки без смертельних результатів надійшли з таких країн: Австрії (1), Гватемали (1), Німеччини (9), Данії (1), Ізраїлю (4), Ірландії (1), Іспанії (73), Італії (5), Канади (201), Китаю, Спеціального адміністративного району Гонконг (1), Колумбії (1), Коста-Ріки (1), Нідерландів (1), Нової Зеландії (5), Португалії (1), Республіки Корея (2), Сальвадору (2), Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії (28), Франції (5), Швеції (1) і Швейцарії (1).

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 травня, Міністерство охорони здоров`я України заявило, що випадків захворювання грипом А/H1N1 на території країни не зареєстровано, моніторинг захворюваності на грип і гострі респіраторні інфекції продовжується. Державна санепідемслужба України продовжує проведення протиепідемічних заходів стосовно осіб, які прибувають в Україну з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип A/H1N1.