У Житомирі в рамках свята «GastroCity in Zhytomyr 2017» проведуть майстер-класи відомих кулінарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, під час проведення 20-21 жовтня у торговому центрі «Метро» у Житомирі свята «GastroCity in Zhytomyr 2017» відбудуться майстер-класи відомих кулінарів та дефіле в кулінарному одязі.

В рамках цього заходу також проведуть презентацію туристичного потенціалу Житомирщини.

Організатори «GastroCity in Zhytomyr 2017» – Асоціація кулінарів України та громадська організація «Житомирська Обласна Асоціація Кулінарів України».

За словами голови Житомирської обласної асоціація кулінарів України Віктора Фіалковського, свято проведуть для пропагування раціонального, дієтичного та дитячого харчування.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 20-21 жовтня кулінари змагатимуться за кубок голови ОДА Ігоря Гундича під час другого відкритого чемпіонату області з кулінарного мистецтва і сервісу «Battle Chefs 2.0».

Для участі у ньому вже подали заявки близько 150 учасників, які змагатимуться у 15 різних номінаціях. Захід відбудеться у Житомирі 20-21 жовтня у ТЦ «Метро» за адресою: проспект Незалежності, 55-В. GastroCity in Zhytomyr 2017 стартує о 9.00 20 жовтня у ТЦ «Метро». «Battle Chefs 2.0» розпочнеться цього ж дня о 12.00.