9 травня оголосять загальнонаціональну хвилину мовчання

Комуністична партія України та партія “Союз лівих сил” планують провести 9 травня в Києві свої заходи з нагоди 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з питань внутрішньої політики Київської міської держадміністрації, ці партії подали до управління відповідні заявки.

Так, з 9.00 до 15.00 урочисту ходу з нагоди Дня Перемоги за маршрутом: Бесарабська площа - вул. Хрещатик - вул. Грушевського - вул. Січневого повстання - площа Слави проведуть комуністи. Від них надійшло дві заявки (від Київського міського комітету КПУ та фракції Компартії у Верховній Раді України). Також вони планують провести мітинг та покласти квіти до пам’ятників. Згідно з заявками, також КПУ планують встановити сцени на Площі Слави та у Парку Слави. В кожній з заявок йдеться про участь у заходах 10 тис. осіб.

Союз лівих сил має намір організувати урочисту ходу з нагоди Дня Перемоги за тим самим маршрутом, що й КПУ, але не вказаний час її проведення. Ця партія заявила про участь у заході 120 осіб.

Крім того, 9 травня по вул. Хрещатик відбудеться святкова хода з нагоди річниці Перемоги, організована Всеукраїнським союзом громадських об`єднань учасників бойових дій, ветеранів. Час та кількість залучених осіб не вказується.

На Хрещатику також цього дня проведе свою акцію з нагоди річниці Дня Перемоги ГО “Поступ” (час не вказується). Планується залучити 100 осіб.

Стільки ж людей хочуть вивести в центр Києва представники ВГО “За справедливість”. Вони планують провести святкову ходу від Бессарабської площі до Майдану Незалежності. Початок заходу о 9.00.

Акцію "Куточок пам`яті" в Парку Слави проведе ТОВ “Клевер Груп". Час та кількість залучених осіб не вказується.

Також 9 травня розпочнеться фестиваль “Велика Перемога. Травень 45-го”, який організовує МГО “Київський клуб “Червона зірка”. Акція буде проходити по 11 травня. Місце проведення – мототрек “Пирогів” (вул. Червонопрапорна, 188).

Як повідомлялось, 9 травня з 10.00 до 12.00 в Києві на вул. Хрещатик відбудеться марш ветеранів та урочистий мітинг з нагоди річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні.

9 травня об 11.08 буде оголошена загальнонаціональної хвилина мовчання.