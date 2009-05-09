Двоє дітей з РФ і троє з Білорусі отруїлися продуктами горіння у Вінниці

У Вінниці, у готелі „Профспілковий”, внаслідок підпалу невстановленою особою несправного холодильника 5 дітей отруїлися продуктами горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, вчора о 5.32 у готелі сталося займання несправного холодильника, що стояв на сходовій площадці третього поверху.

В результаті постраждали 5 дітей (троє - громадяни Білорусі, двоє – Росії), які з отруєнням продуктами горіння середнього та легкого ступенів важкості госпіталізовані до міської лікарні.

Пожежу було ліквідовано обслуговуючим персоналом. Попередня її причина – підпал. Триває розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

У місті з 5 до 10 травня проводиться міжнародний танцювальний фестиваль „Барське кружило” за участю 75 гостей із Білорусі, Росії та Хорватії.