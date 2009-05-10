У Херсоні сьогодні встановлять скульптуру Божої матері
15:28, 10 травня 2009Суспільство
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...на місці зруйнованого храму
У Пушкінському сквері Херсона сьогодні встановлять скульптуру Божої матері «Покрови».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.
Скульптуру встановлять на місці зруйнованого вже після Великої Вітчизняної війни храму «Покриви Божої матері».
Встановлення скульптури приурочено до Дня матері.
Як повідомили в прес-службі, у сквері вже укладено 1,5 тис. квадратних м тротуарної плитки, монтується освітлення.
Планується також висадити 170 кущів троянд.
Роботи у сквері проводяться за рахунок благодійних внесків.
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