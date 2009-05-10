У Херсоні сьогодні встановлять скульптуру Божої матері

У Пушкінському сквері Херсона сьогодні встановлять скульптуру Божої матері «Покрови».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Херсона.

Скульптуру встановлять на місці зруйнованого вже після Великої Вітчизняної війни храму «Покриви Божої матері».

Встановлення скульптури приурочено до Дня матері.

Як повідомили в прес-службі, у сквері вже укладено 1,5 тис. квадратних м тротуарної плитки, монтується освітлення.

Планується також висадити 170 кущів троянд.

Роботи у сквері проводяться за рахунок благодійних внесків.