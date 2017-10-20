У Дніпрі ліквідували канал торгівлі людьми

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області, викрили та припинили діяльність торговців «живим товаром». Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Вони встановили, що чоловік із жінкою приїжджали до Дніпра із Запоріжжя, де зустрічалися з дівчатами та пропонували їм роботу в Ізраїлі. Жертви не мали постійного місця роботи, а зловмисники обіцяли високі заробітки, тож дівчата погоджувалися.

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Доведено, що таким чином було завербовано та переправлено до м. Хайфа Ізраїль трьох дівчат. Там вони працювали повіями. Зараз всі потерпілі повернулися додому.

Поки триває досудове слідство за підозрювану жінку внесена застава у розмірі 500 тис. гривень. Вона перебуває за місцем мешкання. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У діях торговців «живим товаром» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).