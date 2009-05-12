НБУ вирішив приводити банки до тями за скороченою програмою

Національний банк України (НБУ) скоротив максимальний термін рефінансування банків з 365 до 90 днів.

Така норма передбачена постановою НБУ №259 від 30 квітня ц.р., яка була зареєстрована в Мінюсті 6 травня 2009 року і обнародувана сьогодні на сайті Верховної Ради.

Документом затверджена нова редакція Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, яке набуде чинності через 30 днів після реєстрації в Мінюсті.

У документі передбачено, що рефінансування строком до 90 днів здійснюватиметься шляхом проведення кількісного або процентного тендеру (нині рішення про рефінансування приймає правління Нацбанку, виходячи з фінансового стану банку – УНІАН). При цьому графік проведення тендерів має оголошений НБУ на початку року.

Нацбанк також скоротив максимальний термін проведення операцій репо з 60 до 30 календарних днів.

У постанові зазначається, що кредитні договори, договори застави й інші договори, які на момент набрання чинності нової постанови вже було укладено, діють до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Як повідомлялося, за період кризи НБУ рефінансував комерційні банки на загальну суму близько 72 млрд. грн. на строк до 1 року.