Україна закликала ООН подвоїти зусилля у боротьбі з російською пропагандою
В ООН висловили глибоку стурбованість масової пропагандою і розпалюванням ненависті до України та українців, яку проводять російські ЗМІ та громадські діячі.
Делегація України на засіданні четвертого комітету Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликала міжнародну спільноту подвоїти зусилля по боротьбі з російською пропагандою і оперативно реагувати на всі напади на вільні ЗМІ на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.
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Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН.
"Ми вважаємо, що проблеми, пов'язані з порушеннями свободи ЗМІ на окупованих Росією територіях України, мають бути в центрі уваги міжнародного співтовариства, і необхідно оперативно реагувати на всі напади на вільні ЗМІ.
Ми як і раніше глибоко стурбовані масової пропагандою та розпалюванням ненависті до України та українців, проведеної російськими ЗМІ і громадськими діячами, які відіграли значну роль у запуску та підживленні агресії Росії проти України і конфлікту на Донбасі.
Уряд продовжує наполягати на тому, що міжнародне співтовариство має подвоїти свої зусилля по використанню передової практики та інструментів для боротьби з цією глобальною загрозою", - заявили представники української делегації.
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Вони додали, що інформаційна безпека є ключовим елементом у кожній системі національної безпеки, Організація Об'єднаних Націй має стати маяком для неї, виявляючи і притягаючи до відповідальності тих, хто бере участь у пропагандистських війнах.
У своєму виступі українські представники також підкреслили критичне значення вільних ЗМІ для розвитку демократичного, плюралістичного і процвітаючого суспільства.
"Україна повністю виконує відповідні зобов'язання і робить послідовні кроки з поліпшення середовища для вільних ЗМІ. Ми з гордістю зазначаємо, що у Індексі свободи преси в 2017 році, опублікованому в квітні цього року, Україна протягом року знову демонструвала прогрес, на цей раз на 5 відміток, порівняно з результатами 2016 року", - повідомили представники делегації.