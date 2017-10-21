Україна закликала ООН подвоїти зусилля у боротьбі з російською пропагандою

Делегація України на засіданні четвертого комітету Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй закликала міжнародну спільноту подвоїти зусилля по боротьбі з російською пропагандою і оперативно реагувати на всі напади на вільні ЗМІ на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

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Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН.

"Ми вважаємо, що проблеми, пов'язані з порушеннями свободи ЗМІ на окупованих Росією територіях України, мають бути в центрі уваги міжнародного співтовариства, і необхідно оперативно реагувати на всі напади на вільні ЗМІ.

Ми як і раніше глибоко стурбовані масової пропагандою та розпалюванням ненависті до України та українців, проведеної російськими ЗМІ і громадськими діячами, які відіграли значну роль у запуску та підживленні агресії Росії проти України і конфлікту на Донбасі.

Уряд продовжує наполягати на тому, що міжнародне співтовариство має подвоїти свої зусилля по використанню передової практики та інструментів для боротьби з цією глобальною загрозою", - заявили представники української делегації.

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Вони додали, що інформаційна безпека є ключовим елементом у кожній системі національної безпеки, Організація Об'єднаних Націй має стати маяком для неї, виявляючи і притягаючи до відповідальності тих, хто бере участь у пропагандистських війнах.

У своєму виступі українські представники також підкреслили критичне значення вільних ЗМІ для розвитку демократичного, плюралістичного і процвітаючого суспільства.

"Україна повністю виконує відповідні зобов'язання і робить послідовні кроки з поліпшення середовища для вільних ЗМІ. Ми з гордістю зазначаємо, що у Індексі свободи преси в 2017 році, опублікованому в квітні цього року, Україна протягом року знову демонструвала прогрес, на цей раз на 5 відміток, порівняно з результатами 2016 року", - повідомили представники делегації.