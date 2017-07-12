Російська пропаганда в Німеччині намагається зобразити Україну "державою, що не відбулася" - депутат

Депутат німецького Бундестагу, член Комітету із закордонних справ Марілуізе Бек заявляє, що російська пропаганда впливає на настрої населення та політичну систему в Німеччині і намагається зобразити Україну «державою, що не відбулася» і заради якої не варто йти на погіршення відносин з РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала журналістам у Києві.

"Звичайно, у нас російська пропаганда має місце, у нас є досить немаленька спільнота російськомовних, які читають, дивляться російські ЗМІ, центральною темою яких, на мій погляд, є бажання відновити дружні, добрі відносини з Росією", - заявила Бек.

За словами депутата Бундестагу, російські ЗМІ пропагують думку, що через Україну, яка "не доводить політичні реформи до кінця (це така думка)", не потрібно надалі "терпіти погіршення відносин з Росією".

"Ви навіть не можете собі уявити, наскільки чутливою є наша демократична система, наскільки ми, депутати залежимо від настроїв населення. Це стосується усіх партій, усіх фракцій, і депутати у своєму виборчому окрузі отримають такі запитання: чому ви заради України готові на такий конфлікт з Росією", - сказала Бек.

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Вона зауважила, що російська пропаганда у Німеччині педалює такі тези, що Україна - нібито "failed state" (держава, що не відбулася) і "lost cause" (безнадійна справа).

"Саме цій думці ми намагаємося протистояти, бо це дуже загрозлива думка", - підкреслила Бек і додала, що "цьому можна протистояти, коли час від часу з України йдуть до нас позитивні новини".

Як повідомляв УНІАН, СБУ пропонує ввести кримінальну відповідальність за ворожу пропаганду в ЗМІ.