Вартість житла на вторинному ринку Києва (по районах)

Середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва з 1 по 10 травня ц.р. знизилася на 0,2% (3 дол.) – до 1515 дол. за 1 кв.м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за зазначений період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1095 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2595 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження середньої вартості 1 кв. м житла спостерігалося в Оболонському районі – на 0,58% (9 дол.) – до 1478 дол., Дніпровському – на 0,12% (1 дол.) – до 1211 дол., Голосіївському – на 0,38% (6 дол.) – до 1525 дол., Солом’янському – на 0,06% (1 дол.) – до 1375 дол., Печерському – на 0,36% (9 дол.) – до 2595 дол., Подільському – на 0,34% (5 дол.) – до 1397 дол., Дарницькому – на 0,12% (1 дол.) – до 1095 дол., Деснянському – на 0,12% (1 дол.) – до 1159 дол.

При цьому стабілізація цін була зафіксована в Шевченківському (на 1979 дол.) і Святошинському (на 1263 дол.) районах.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку Києва в квітні ц.р. знизилася на 9,17% (153 дол.) – до 1518 дол. за 1 кв. м; у першому кварталі ц.р. – знизилася на 27,22% (625 дол.) – до 1671 дол. за 1 кв. м.; у 2008 році – знизилася на 33,23% (1143 дол.) – до 2297 дол. за 1 кв.м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.