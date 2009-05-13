У Мінтрансзв’язку створено відділ внутрішніх розслідувань

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ свої наказом від 5 травня ц.р. створив відділ внутрішніх розслідувань у міністерстві. Про це він повідомив учора журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, цей відділ створений для поліпшення ефективності роботи галузі і реалізовуватиметься у рамках представленого плану дій Мінтрансу в умовах кризи.

Як зазначив Й.ВІНСЬКИЙ, підрозділи внутрішніх розслідувань працюватимуть в усіх сегментах галузі.