У Мінтрансзв’язку створено відділ внутрішніх розслідувань
01:58, 13 травня 2009Суспільство
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Про це журналістам повідомив міністр
Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ свої наказом від 5 травня ц.р. створив відділ внутрішніх розслідувань у міністерстві. Про це він повідомив учора журналістам.
Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, цей відділ створений для поліпшення ефективності роботи галузі і реалізовуватиметься у рамках представленого плану дій Мінтрансу в умовах кризи.
Як зазначив Й.ВІНСЬКИЙ, підрозділи внутрішніх розслідувань працюватимуть в усіх сегментах галузі.
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