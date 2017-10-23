У Житомирі до опалення підключені усі лікарні, дитсадки, школи та будинки житлового фонду – міськрада

У Житомирі на сьогоднішній день до централізованого опалення підключені усі лікарні, дитячі садочки, школи, а також будинки житлового фонду. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«Тимчасово, за причини проведення ремонтних робіт на зовнішній тепловій мережі, призупинено централізоване опалення у 3-х будинках за адресами: вул. Шевченка, 24, вул. Шевченка, 24-а, вул. Ріхтера, 41», - сказано у повідомленні.

Також продовжуються роботи на внутрішньобудинкових мережах по вулиці Великій Бердичівській, 67 (ОСББ) та вулиці Фещенка-Чопівського, 27 (ЖЕК №16).

«До кінця дня ремонтні роботи планується завершити. Управління житлового господарства міської ради здійснює постійний моніторинг щодо проходження опалювального сезону в Житомирі», - зазначають у міськраді.

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Нагадаємо, у Житомирі 11 жовтня достроково розпочався опалювальний сезон. Відповідне рішення було ухвалено в цей день на позачерговому засіданні виконкому. На такий крок було вирішено піти через істотне зниження температури повітря у Житомирі, хоча спочатку планувалося, що опалювальний сезон у місті розпочнеться з 12 жовтня.

З пропозицією розпочати подачу тепла на день раніше на виконкомі виступив заступник Житомирського міського голови Олександр Фещенко.

Як розповів кореспонденту УНІАН начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександр Марцун, проблем під час опалювального сезону не має бути.