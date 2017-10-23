Двох прокурорів із Донеччини будуть судити за вимагання хабара - САП

На Донеччині перед судом за вимагання неправомірної вигоди постануть двоє начальників відділу обласної прокуратури і адвокат. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у березні 2017 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області за пособництва начальника відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції вказаної прокуратури та місцевого адвоката отримав неправомірну вигоду сумі 10 тис. доларів за повернення арештованого у кримінальному провадженні майна.

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Першому із звинувачених інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням) КК України. Начальнику відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції вказаної прокуратури та адвокату - вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (пособництво у отриманні неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням) КК України.

За висунутим обвинуваченням за ч. 3 ст. 368 КК України особам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

«За результатами досудового розслідування детективами НАБУ кримінального провадження за фактом отримання неправомірної вигоди працівниками прокуратури Донецької області Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 жовтня скерувала обвинувальний акт до Жовтневого районного суду м.Маріуполя для розгляду по суті», - додали у прес-службі відомства.