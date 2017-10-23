У маленькому містечку на Вінниччині повісилися троє підлітків, місцеві кажуть про "діяння диявола"

У невеличкому місті Погребище Вінницької області менше ніж за місяць сталося одразу три самогубства підлітків. Місцеві жителі б’ють на сполох, не випускають дітей з дому та вважають, що все це - прояви диявола.

Журналісти зв'язалися з поліцією, знайомими та друзями підлітків та місцевою мешканкою Погребища Надією, яка розповіла, що люди у місті дійсно налякані і для такого невеликого населеного пункту це велика трагедія, передає ТСН.

Влад Марнопольський 17 вересня пішов з дому і в ніч проти 18 вересня скоїв самогубство. Хлопцю було лише 17 років, він навчався у медичному училищі та мав стати лікарем, як і його батьки. Мати Влада працює у місцевій поліклініці стоматологом.

За словами начальника Погребищенського вiддiлення полiцiї Володимира Гавриша, кримінальне провадження щодо Марнопольського було закрите, оскільки було встановлено, що самогубство він скоїв сам.

“Ніхто йому не допомагав та інші версії не були підтверджені. Схилення його до скоєння самогубства не підтвердилося. Предсмертної записки також не було виявлено”, – зазначили у поліції.

Начальник поліції розповів, що Влад був у гостях у друзів, потім прийшов додому, мати його бачила і вони спілкувалися. Ніяких тілесних ушкоджень у нього не було. Він ліг спати, а перед цим ще сказав, що у нього зранку є якісь плани. Вже зранку мати прокинулася і побачила відкриті двері надвір, оскільки хлопець займався спортом, вона подумала, що син пішов на перекладину. Але виявилося, що то був суїцид. Хлопець повісився на турніку у дворі.

“Було виявлено у нього у крові 1,4 проміле алкоголю. Коли вони відпочивали з друзями, то він вживав спиртні напої, але коли вони спілкувалися з матір’ю, то вона зазначила, що син був нормальний та адекватний – це з її слів”, – додав Гавриш.

Влад був відмінником у медичному коледжі. Якщо говорити про його спілкування з друзями, то у нього не було жодних конфліктів та бійок.

Читайте такожУ Кропивницькому знайшли тіло бійця АТО, який вчинив самогубство – ЗМІ

“Це такий вік та період, що, можливо, там щось з дівчатами відбувалося і це стало причиною. У коледжі з вихователями та з матір’ю ми переспілкувалися і ніхто нічого не може сказати”, – розповіли у поліції.

Підтвердили факт, що у Марнопольського вдома було ще знайдено дві мотузки з зашморгами та вузлами. Слідство вважає, що він просто тренувався в’язати вузли перед самогубством.

Варто зазначити, що Марнопольський був підписаний у Мережі на різні групи з негативним контентом, який і міг наштовхнути підлітка на смерть.

Другий випадок стався 7 жовтня, це менше ніж через три тижні після першого самогубства. 18-річний Юрій Мельник у соціальних мережах зареєстрованим не був та з Марнопольським знайомий не був й вони навіть не спілкувалися, і номерів телефонів один одного не мали.

Якщо Марнопольський міг скоїти самогубство під впливом соціальних мереж, то смерть Мельника цілковита загадка. У поліції наразі відкрито кримінальне провадження та продовжується слідство.

"Щодо Мельника, я не можу стверджувати, але він також виношував такі ідеї стосовно самогубства. Він розповідав друзям, щоб під машину стрибнути і таке подібне. Тобто, нахили у нього прослідковувалися. Причини самогубства Мельника наразі немає, ми чекаємо висновків усіх експертиз. Мельник вийшов з дому у вечірній час і був з друзями десь у розважальному закладі, а коли повернувся, то спілкувався з батьками і все було добре. Його телефон також дивилися, і нічого такого, що могло б підштовхнути його до суїциду немає", – розповіли у поліції.

Третій хлопець – 18-річний Вадим Протопіш. Він був однокласником Юрія Мельника. Останні два роки навчався у Вінниці, у нього була дівчина, з якою вони були разом близько року, проте потім вони розійшлися, що, можливо і стало причиною самогубства.

"Батьків не влаштовували їхні стосунки і вони його забрали і він вступив до Черкаського закладу та вчився він на рятувальника ДСНС. Він приїхав на похорони свого однокласника, а потім зустрівся зі своїми знайомими у Погребищі, і коли вони там відпочивали, він побачив цю дівчину. Вони тоді вже як 2-3 тижні перебували у складних взаєминах і у них стався конфлікт. Вадим почав до неї підходити і з’ясовувати стосунки. Друзі його забрали звідти і відвезли додому. Коли він був вже вдома, зателефонував до свого товариша і сказав, що буде третім. Цей товариш перелякався і почав телефонувати всім друзям та знайомим, бо номера телефону батьків у нього не було. Ну ось, як вони всі прибігли до нього додому то вже було пізно, і він повісився", – додав Гавриш.

Начальник поліції зазначає, що тут є хоч якась причина – це конфлікт з дівчиною, а у перших двох хлопців поки незрозуміло. Тому наразі очікуються всі результати експертизи.

Чутки настільки розповзлися маленьким містом, що деякі почали говорити, що начебто, всі хлопці повісилися у повню, і тут є прояви діянь диявола, проте, як запевняє поліція, це неправда.

Тим часом, вчителі у школі говорять, що це секта, де проводяться маніпуляції над дітьми, і там впливають на їхню свідомість. У поліції зазначили, що були відкриті кримінальні провадження, проте місцеві мешканці все одно дуже налякані.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Львова 20-річний хлопець вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна п'ятого поверху.