У центрі Львова 20-річний хлопець вистрибнув з вікна п’ятого поверху

Вночі з четверга на п'ятницю, 2 червня, у центрі Львова 20-річний хлопець вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна п'ятого поверху. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Хлопець 1997 року народження о 00:55 вистрибнув з вікна квартири, у якій він проживав, на вул. Словацького, 4. «Від отриманих травм він загинув на місці події. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради», – йдеться у повідомленні прес-служби.

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Також ZAXID.NET з’ясував, що ймовірною причиною самогубства стала затяжна депресія, яку переживав хлопець. Остаточні причини події з’ясовують. Проводять дослідчу перевірку.

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