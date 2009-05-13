Довіра до українських банків повертається

10:24, 13 травня 2009
Суспільство
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Обсяг депозитів збільшився

У квітні вперше з початку фінансової кризи обсяг депозитів фізичних осіб у банках збільшився.

Чистий приплив депозитів населення минулого місяця становив 1,13 млрд. грн., або 0,6%, і до початку травня загальна сума вкладів фізосіб у комерційних банках становив 192,5 млрд. грн., пише газета «Дело» (№71 від 13 травня).

При цьому найдинамічніше зростав обсяг гривневих депозитів - за минулий місяць він збільшився на 1,05 млрд. грн., тоді як вклади в іноземній валюті виросли лише на 76 млн. грн. (у гривневому еквіваленті).

У Нацбанку, пише видання, вважають, що чистий приплив 1,1 млрд. грн. депозитів фізосіб за останній місяць свідчить про поступове відновлення довіри з боку населення як до української банківської системи, так і до національної валюти. У свою чергу учасники ринку відзначають, що довіра населення зросла по відношенню не до всієї банківської системи, а лише до невеликої кількості стабільних банків.

«Квітневий приріст депозитів відбувся завдяки сукупності ряду чинників - тривала стабільність курсу гривні, відсутність поганих новин про український банківський сектор. До того ж майже всі великі банки запустили ряд короткострокових депозитних програм і фактично почали безперешкодно видавати депозити на першу вимогу», - говорить аналітик інвесткомпанії «Трійка Діалог Україна» Євген ГРЕБЕНЮК.

Та обставина, що 93% чистого припливу депозитів забезпечили саме гривневі вклади, експерти пояснюють двома основними чинниками: перший - зменшення девальваційних очікувань населення, другий - вигідніші умови щодо вкладів у гривні. «Люди заспокоїлися і побачили, що долар дорогий і його вже немає сенсу купувати. До того ж зараз у пристойному банку за депозитом у гривні можна одержати 22% річних, тоді як за вкладом в іноземній валюті - не більш як 12-14%, різниця суттєва», - пояснює голова правління «Укрсоцбанку» Борис ТІМОНЬКІН.

Слова банкіра підтверджує й статистика НБУ - у квітні дефіцит іноземної валюти скоротився порівняно з березнем в 3,4 разу - до 165 млн. доларів (різниця між обсягом проданою і купленою банками інвалюти на готівковому ринку).

На думку експертів, квітневий приплив депозитів фізосіб не є випадковістю і в подальші місяці ця тенденція повинна зберегтися. «Позитивних припливів вкладів ми очікували ще в січні цього року, але тоді газовий конфлікт між Росією й Україною викликав паніку у частини населення. Якщо найближчими місяцями влада не допустить гучних дипломатичних скандалів або сильних економічних потрясінь, то населення продовжить нести гроші до банків», - вважає Б.ТІМОНЬКІН.

Попри позитивну динаміку приросту вкладів населення, загального збільшення депозитної бази в українській банківській системі в квітні досягти ще не вдалося. Річ у тому, що компанії продовжували активно вилучати гроші з банківської системи – обсяг коштів на депозитних рахунках юридичних осіб у квітні скоротився на 2,9 млрд. грн., що майже вдвічі більше березневого показника.

Основна частина цієї суми припала на вклади в гривні - 2,88 мільярда. «Більшість компаній відчувають зараз брак ліквідності, і для того, щоб продовжувати свою основну діяльність, вони змушені витрачати раніше нагромаджені кошти», - пояснює старший аналітик інвесткомпанії «Трійка Діалог Україна» Євген ГРЕБЕНЮК. За його оцінками, тенденція до скорочення відтоку депозитів корпоративних клієнтів може початися тільки тоді, коли банки збільшать обсяги кредитування юросіб.

 

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