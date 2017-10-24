"Це було як уві сні": киянка, яка постраждала в харківському ДТП, розповіла про пережите

Киянка Оксана Нестеренко, яка постраждала в жахливому ДТП у Харкові на Сумській, розповіла про аварію. Про це повідомляють "Факти".

Так, 36-річна жінка приїхала у Харків на семінар.

"Я б хотіла вам розповісти про момент аварії, але... не можу нічого пригадати. Ми з подружкою Жанною (вона на шостому місяці вагітності і знаходиться зараз в обласній лікарні) пили чай в кафе. Але як вийшли з нього, вже не пам'ятаю. У Харків я приїхала на семінар. В той вечір як раз відправлялася додому в Київ. Ми збиралися зайти на квартиру Жанни, в якій я зупинилася, щоб забрати мої речі. Якби я після завершення семінару відразу поїхала в Київ, нічого з нами не сталося б. Але мені захотілося залишитися, погуляти по Харкову", - розповіла жінка.

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"Це було як уві сні. Зелене світло світлофора, «зебра», а далі — провал у пам'яті. Прокинулася вже в лікарні. Пам'ятаю, зашивали голову, накладали лангет. Я без кінця питала лікарів, де я, що зі мною, що роблю в Харкові", - додала вона.

У Київ через черепно-мозкову травму поки її не можна транспортувати. "Ще у мене осколки в колінному суглобі, синці і подряпини на обличчі. Але це дрібниці в порівнянні з тими травмами, які отримала Жанна. Мені її дуже шкода", - розповіла постраждала.

30-річну вагітну Жанну Власенко лікарі Харківської обласної лікарні ввели в стан медикаментозного сну. Вона знаходиться в реанімації, у неї важка черепно-мозкова травма. Стан наразі стабільний. Операції жінка не потребує.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 18 жовтня після зіткнення з «Фольксвагеном» автомобіль «Лексус» вилетів на тротуар, де стояли люди. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще шестеро отримали травми, у тому числі дві сестри і жінка на сьомому місяці вагітності.

20 жовтня суд на два місяці під варту 20-річну Олену Зайцеву, яка керувала «Лексусом».