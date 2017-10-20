ДТП у Харкові: Суд позбавив Зайцеву водійських прав і заарештував автомобілі

В ході сьогоднішнього засідання у справі смертельної аварії в Харкові, в якій загинули 5 осіб, суд задовольнив всі клопотання прокуратури. Крім обрання запобіжного заходу підозрюваній Олені Зайцевій у вигляді арешту на 60 діб, суд позбавив її водійських прав, а також наклав арешт на автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Про це повідомляє "112 Україна".

"Щойно закінчилося засідання, суддя задовольнила всі клопотання прокуратури - позбавила Олену права керувати транспортним засобом до 19 грудня, і наклала арешт на Lexus і Volkswagen Touareg, які створили ДТП. У сторони захисту є 7 календарних днів на оскарження судових рішень", - розповів коресподент.

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Крім цього, в мережі з'явилася інформація, що за кермом автомобіля Volkswagen Touareg знаходився співробітник Служби безпеки України. Однак в управлінні СБУ дане повідомлення не підтвердили, заявивши, що чоловік жодного відношення до органу не має.

Як повідомляв УНІАН раніше, суд у Харкові на 2 місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, підозрювану у скоєнні ДТП з п'ятьма загиблими.

Нагадаємо, 18 жовтня в Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням дівчини-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумській, де у цей момент знаходилися десятки пішоходів. Водії авто залишилися живі, їх повезли на огляд на предмет наявності алкогольного або наркотичного сп'яніння.

В результаті ДТП загинуло 5 осіб, ще 6 госпіталізовані. Слідчими органами розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.

Зазначимо, що порушення цієї статті карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.