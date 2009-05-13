Податок з «найдешевшого газу» Нафтогаз хоче заплатити... через 5 років

13:40, 13 травня 2009
Суспільство
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Кабмін погодився на розстрочку

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про надання розстрочки НАК «Нафтогаз України» зі сплати податку на прибуток у розмірі 6,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови НАК «Нафтогаз України» Юрій КОЛБУШКІН.

Він наголосив, що розстрочення стосується сплати податку на прибуток з придбаних 11 млрд. кубометрів газу, які містяться у сховищах України і викуплених у «Газпрому». Заступник голови "Нафтогазу" відзначив, що під час закачування й оплати за нього фактично відбувся факт подвійного оподаткування.

За словами Ю.КОЛБУШКІНА, «Нафтогаз» пропонував здійснити розстрочення виплат на період 60 місяців, проте цей термін у найближчі три дні буде уточнено спільно з податковою адміністрацією.

Він відзначив, що податок на прибуток сплачуватиметься за фактом використання газу.

Також Ю.КОЛБУШКІН повідомив, що згідно з документом, таке розстрочення діятиме і при операціях з подальшого закачуванню газу до ПСГ.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом з Росією, Україна за спеціальною ціною в 153,9 долара за тисячу кубометрів повинна була викупити 11 млрд. куб. м газу, який зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі.

Згідно з угодами від 20 січня 2009 року, «Газпром» переуступав «Нафтогазу» 1,7 млрд. дол. боргу компанії «РосУкрЕнерго», який Україна намагається стягнути газом, що належить РУЕ і закачаним до підземних сховищ газу в обсягу 11 млрд. кубометрів. «Газпром» надав Україні авансовий платіж за транспортування на суму 1,7 млрд. дол., який був спрямований на закупівлю 11 млрд. кубометрів газу.

 

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