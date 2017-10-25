Оцінила власну дитину у 35 тисяч гривень: на Київщині жінка намагалась продати сина

На Київщині поліція затримала 22-річну жінку, яка намагалася продати свого дворічного сина. Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, зловмисниця хотіла отримати за хлопчика 35 тис. доларів.

Оперативникам Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київської області стало відомо про те, що мешканка м. Васильків Київської області шукає покупця на власного сина.

Правоохоронці з’ясували, що вона проживала зі своїм співмешканцем та дворічним сином, вела аморальній спосіб життя.

«Оцінивши власну дитину у 35 тис. доларів, зловмисниця почала шукати клієнтів на «живий товар». Знайшовши покупця, жінка наполягла на якнайшвидшому продажі сина. При цьому вона хотіла переконатися, що сина їй не повернуть», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні поліцейські провели необхідні оперативно-розшукові заходи та затримали жінку в момент отримання грошей за дитину.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення жінці підозри та її затримання.

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За вчинення такого злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНІАН раніше, 20 жовтня батько немовляти приїхав у садок по старшу доньку, пішов нагору до групи, а молодшу дитину лишив у колясці на першому поверсі, її викрали. Викрадення зафіксували камери відеоспостереження, дитину знайшли менш ніж за добу неподалік Києва. 20-річних хлопця й дівчину затримали за підозрою у викраденні малолітньої дитини.