Трофей, який ще може послугувати речовим доказом у Гаазькому суді, АТОвці привезли просто з лінії розмежування. Що танк був на озброєнні в Російській Федерації, у військових експертів уже сумнівів нема, а от історія екіпажу та знищення бойової машини ще потребує вивчення.

Як йдеться в сюжеті ТСН, понівечений танк вже у Чернігові намагаються поставити на гусениці - йому й справді дісталося - башту відірвало від корпусу, тому що розірвався відразу увесь боєкомплект одночасно. Доля екіпажу сумна ким би вони не були.

За словами наукового співробітника музею ім. Тарнавського Олександра Бондара, "при детонації боєкомплекту, якщо він здетонував одночасно, від екіпажу нічого не лишається". "Навіть медальйонів не лишається. Вони плавляться, оскільки в один момент температура сягає 4000 градусів за цельсієм", - зазначив він.

На стволі танка, який від розриву боєкомплекту перетворився на груду металу, лишився автограф колишнього власника - напис російською: "За родную землю". Історики кажуть, що це прямий доказ про "ихтамнет".

Екіпаж не хотів, щоб знали про походження танку, оскільки серійний номер вирізали болгаркою.

Але, за словами істориків, всередині танку є ще один серійний номер, який болгаркою вирізати неможливо.

Історики вже визначили, що це не український танк. Цей танк був підбитий 24 серпня у перший рік війни поблизу Березового на Донеччині. Тоді всі українські Т-72 ще були законсервовані і не використовувалися.

Незабаром експонат трохи підфарбують і опустять ствол до низу на знак поразки перед Україною.