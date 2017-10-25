Відстріляні гільзи, на яких розквітли жоржини, та просочений потом бойовий камуфляж, який став дитячою іграшкою. Війну реальну і жорстоку митці перетворили на мистецтво і вирішили показати людям її інший бік.

У Чернігові презентували проект "Військово-польовий АРТ", в якому 70 відомих на увесь світ митців та новачків-аматорів взялися творити на артефактах з зони АТО.

Як йдеться в сюжеті ТСН, серед експонатів ляльки-мотанки пропитані потом і порохом, адже виготовлені вони з камуфляжу, що повернувся додому після справжніх боїв.

Ще є гільза, на якій зараз розквітли квіти петриківського розпису, привезена бійцями АТО з-під гори Карачун.

Автор проекту і учасник АТО Павло Ротар щоразу везе додому речі з енергетикою війни, а потім розсилає митцям по всій Україні для створення експонатів.

На відстріляний гранатомет натнули струни - вийшла гітара, зі зношеного камуфляжу вийшли картини, рушники і жирафа.