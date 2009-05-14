Кабмін розгляне механізми підтримки малого та середнього бізнесу

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 21 травня розгляне механізми підтримки малого та середнього бізнесу й інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ вчора під час фінсько-українського бізнес-форуму.

Він також нагадав, що в липні 2008 року Україна приєдналася до Європейської хартії розвитку середніх і малих підприємств.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що участь у хартії дає нам змогу прийняти принципи та стандарти, які існують у країнах Європейського Союзу. Згідно з планом дій з виконання цієї хартії, українські норми та стандарти буде гармонізовано відповідно до цих принципів і стандартів.

Крім того, технічне сприяння та фінансова допомога Європейського Союзу та Єврокомісії будуть спеціально спрямовані на виконання деяких складників цього плану щодо участі України в Європейській хартії розвитку малих і середніх підприємств.