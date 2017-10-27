У Дніпрі розпочався суд над учасниками бійки у Дніпрі 9 травня (видео)

У Дніпрі розпочався суд над учасниками бійки у Дніпрі 9 травня. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Тоді учасники АТО вимагали від колони "Опоблоку" прибрати політичну символіку, натомість їх почали бити молодики у спортивному, що супроводжували ходу.

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На лаві підсудних троє чоловіків. Це Артур Ольховик, Іван Джоболда та Микола Маркевич. Попри відео, де чітко видно, як вони поводяться, усі троє у суді заперечують свою провину.