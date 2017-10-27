У Харкові відбудеться прощання з дівчиною, загиблою у кривавій ДТП

Церемонія прощання з Діаною Берченко відбудеться сьогодні в морзі лікарні швидкої та невідкладної допомоги №4.

Прощання розпочнеться о 14.00, передає Медіапорт, посилаючись на прес-службу Харківської міської ради.

24-річна Діана Берченко працювала бізнес-тренером у міжнародній компанії і зовсім нещодавно переїхала в Дніпро, розповіла її подруга Людмила Мащенко. До Харкова Діана приїжджала до сім'ї.

"Ми з Діаною були знайомі більше трьох років. Спочатку працювали в одній компанії, але в різних містах. Спілкувалися, дружили. Діана закінчила університет харчування та торгівлі, працювала бізнес-тренером. У жовтні тільки переїхала в Дніпро. Казала, що втомилася від відряджень, хоче бути там, де коханий... Вони познайомилися на роботі і планували одружитися", — розповідає Людмила.

Читайте такожДівчині, яка втратила чоловіка й сестру у жахливій ДТП в Харкові, не кажуть про їхню смерть

"Діана — дуже цілеспрямована людина, з тих, про кого кажуть: бачу ціль, не бачу перешкод. Яке б завдання їй не дали, незважаючи на труднощі, вона досягла всього, чого хотіла, хоча зовні була дуже тендітною дівчиною", — згадує подруга.

Діана вивчала англійську й багато часу приділяла роботі.

"Вивчала матеріали, проводила навчання, розробляла тренінги, брала участь у конкурсах як тренер та як агент з продажу, — розповідає Людмила. — Із сестрою Ксюшею (Оксана Берченко після ДТП перебуває у лікарні у важкому стані - УНІАН.) вони були дуже близькі і любили один одного. Якщо їздили відпочивати, то намагалися завжди разом".

Стан дівчини після ДТП 18 жовтня лікарі оцінювали як вкрай важкий. Вона боролася за життя тиждень. Вранці 26 жовтня померла.

У ДТП загинув чоловік Оксани Берченко (Євтєєвої) Олександр.