Жахлива ДТП у Харкові зламала життя цілій родині: чоловік загинув, дружина - у тяжкому стані (фото)

14:11, 19 жовтня 2017
Інциденти
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Дружина загиблого наразі у тяжкому стані перебуває у лікарні.

Чоловік загинув у ДТП, а його дружина наразі у лікарні / фото facebook.com/alisha.zybtseva

Унаслідок смертельної ДТП у центрі Харкова постраждала ціла родина. Чоловік Олександр Євтєєв загинув, його дружина Оксана та її сестра Діана наразі перебувають у лікарні в тяжкому стані.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила знайома жертви ДТП Аліна Зібцева, яка працювала разом з Олександром.

"Учора в ДТП загинув Саша Євтєєв. Наш тіммейт та один з найсвітліших людей, яких я знаю. Його дружина та її сестра (Оксана й Діана Берченки) зараз в 4-ій невідкладній у тяжкому стані", - розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 жовтня у центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, внаслідок чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської та врізався у пішоходів. Шестеро з них загинули, ще п'ятеро дістали травми.

20-річну дівчину, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Теги: #ДТП у Харкові#смерть чоловіка у ДТП#дружина у лікарні