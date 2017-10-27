"Ви пройшли дуже складний час": піаністка зі світовим ім'ям зізналася в любові до Україні

Музика піаністки Кейко Мацуї давно полюбилася українцям: знаменита японка, яка вже давно живе в США, їздить до нас з концертами практично щорічно, і щоразу на її виступи приходить все більше людей.

Як зізнається сама Кейко, в Україні вона бачить вже цілі покоління своїх фанів: багато людей приходили на її київські концерти ще студентами, а тепер приходять уже зі своїми дітьми. А хтось - і з онуками, пише Styler.

І з часом, здається, харизма і чарівність Кейко Мацуї тільки зростають. Феномен своєї популярності в Україні сама Мацуї пояснює просто: людям полюбилися її прості, але в той же час дуже душевні мелодії. Втім, з Україною вона пов'язана не тільки концертною діяльністю.

“За останні кілька років ви пройшли дуже складний час. І навіть в Японії люди говорять: "о, я знаю, що ти часто їздиш в Україну з гастролями". Там приділяють багато уваги Україні. Мені дуже хотілося б, щоб в Україні було більше спокійного часу. Я бачу, що Україна розвивається!" - прокоментувала вона.