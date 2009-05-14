В Україну надійшов другий транш кредиту МВФ
2,8 млрд. доларів
До України поступило 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ).
«Вказані кошти 12 травня 2009 року були одержані Україною на рахунки Національного банку України», - йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.
У повідомленні зазначається, що частина другого траншу у розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.
Як повідомлялося, 8 травня 2009 року рада директорів МВФ схвалила надання Україні другого траншу кредиту за програмою stand-by. Планується, що розмір наступного траншу становитиме близько 3 млрд. дол., можливість його надання обговорюватиметься після 15 червня.
Довідка УНІАН. МВФ у листопаді минулого року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол. У лютому 2009 року МВФ призупинив виділення другого траншу, пояснивши це порушенням українською стороною раніше досягнутих домовленостей з виконання програми.