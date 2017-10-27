У Житомирі 28-29 жовтня проведуть дводенний семінар про молодіжну організацію "Пласт"

28-29 жовтня у Житомирі відбудеться дводенний семінар про найбільшу молодіжну організацію країни «Пласт». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, семінар розрахований на молодь студентського віку, громадських діячів, волонтерів, людей, котрі працюють у сфері національно-патріотичного виховання молоді та працівників освіти.

«На семінарі кожен матимете змогу дізнатись більше про «Пласт», поставити пластунам питання щодо їхньої діяльності, дізнатися на прикладі «Пласту», як працювати з дітьми та молоддю та гарно провести час у веселій компанії», - зазначають у міськраді.

Семінар відбудеться у Житомирі на вулиці Михайлівська, 7 (2 поверх) у приміщенні Центру розвитку місцевого самоврядування. Він розпочнеться о 10 ранку.

Участь у семінарі є безкоштовною. Організатори не забезпечують учасників харчуванням та житлом.

«Пласт» - Національна скаутська організація України, мета якої - сприяти всебічному, патріотичному вихованню та самовихованню української молоді на засадах християнської моралі.