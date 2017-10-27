Нацгвардія має найбільшу з органів системи МВС довіру громадян – опитування

Національна гвардія України має найбільшу з органів системи Міністерства внутрішніх справ довіру громадян – 52,6%.

Як повідомила прес-служба МВС, про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"Серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації. Їм довіряють 66,7% опитаних. Національна гвардія України має найбільшу довіру громадян з органів системи МВС – 52,6%. Державна служба з надзвичайних ситуацій – 50,5%, Державна прикордонна служба – 46,4%, Національна поліція – 39,3%, Департамент патрульної поліції – 40,9%. При цьому число респондентів, які довіряють цим інститутам, на значимому рівні перевищує число тих, хто їм не довіряє", - йдеться у результатах дослідження.

Читайте такожУ Нацгвардії стартували зимові навчання (відео)

Опитування було проведено з 6 по 11 жовтня 2017 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.