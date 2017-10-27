"Це все її заслуга": продюсер розсекретила дружину Монатіка (фото)

Діма Монатік намагається не афішувати своє особисте життя, у всіх інтерв'ю лише зазначаючи, що у нього є кохана дружина і діти. Однак з'являтися на публіці разом з дружиною артист відмовляється. Шанувальники не приховують своєї цікавості, намагаючись дізнатися, кому ж належить серце співака, пише Viva.

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Відповіді на ці питання дала колега Монатіка, продюсер Ірина Горова. У своєму блозі вона поділилася враженнями від сольного концерту Monatik в столичному Палаці спорту, зазначивши, що все це — заслуга його дружини.

«@monatik_official, я в захваті! Ви круті! Це було неймовірно! Працювати на 360 градусів, заряджати всіх вітаміном D, бути таким щирим... Я закохалась у вашу родину цим літом і це на завжди! @irinademicheva, це все тому що ти!» - написала Горова, рассекретив Instagram дружини Monatik'а Ірини Демічевої.

До речі, Ірина поділяє думку чоловіка про те, що афішувати своє особисте життя не треба Тому на її сторінці також немає спільних фото зі своїм знаменитим чоловіком.