Під Києвом затримали росіянина із героїном на 7 мільйонів гривень (фото, відео)

На Київщині затримали 29-річного росіянина та його знайому з Республіки Білорусь. З їхнього автомобіля слідчі вилучилиблизько 2,6 кг героїну, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що один грам даного елітного наркотичного засобу за цінами «чорного ринку» коштує близько 100 доларів США.

«Вилучені наркотичні речовини під охороною направлено на відповідні експертизи. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України. Затриманим може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Триває комплекс невідкладних слідчо-оперативних дій. Поліцейські встановлюють звідки і куди переправлявся даний вантаж», - йдеться у повідомленні.

Як йдеться у сюжеті ТСН, що поліцейські полювали на викрадачів автомобілів, і зупинили машину, що здалася підозрілою, в якій в процесі обшуку знайшли у великій коробці з пральним порошком героїн».