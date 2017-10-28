Колишні і діючі правоохоронці намагаються повернути конфіскований $1 мільйон "злодію в законі" – Аброськін

Перший заступник начальника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін заявляє про спроби повернути через колишніх і діючих правоохоронців 1 млн дол., які були конфісковані у вересні в Одесі у «злодія в законі» на прізвисько «Полтава».

Про це Аброськін повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Хтось дуже хоче допомогти злодієві в законі на прізвисько «Полтава» повернути гроші в сумі понад мільйон доларів США, які протягом більш як 30 років своєї відсидки за гратами він «заробляв» собі на пенсію. Гроші були вилучені під час обшуку. Спочатку в «помічники» з повернення йому грошей підключалися за винагороду пенсіонери - колишні міліціонери. Тепер рівень підвищується - «рішалами» виступають колишні і діючі співробітники наглядового відомства», - написав Аброськін.

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Він зазначає, що винагорода, яку пропонують за повернення «Полтаві» грошей, «вельми велика», але поліція не допустить порушення закону.

Як уточнило УНІАН джерело в правоохоронних органах, йдеться про гроші, які були вилучені у вересні в Одесі під час поліцейської спецоперації, і нібито саме ці кошти належать «Полтаві».

Нагадаємо, на початку вересня в Одесі зі злодійського «общака» поліцейські вилучили понад 1 млн дол. Зазначалося, що, за даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в ході масштабної спецоперації поліції з відпрацювання регіону правоохоронці виявили схованку з великою сумою готівки.

«В Одесі з ранку йде спецоперація по криміналітету. Епізод: поліція вилучила зі схованки «общак злодія в законі» -1,069 млн дол, 90 тис. євро, 500 тис. грн», - повідомляв Аваков.