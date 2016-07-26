Поліція змусила поїхати з Одеси "злодія в законі" на прізвисько "Полтава" (відео)

24 липня співробітники Управління карного розшуку та та відділу швидкого реагування ГУ НП в Одеській області викрили 78-річного чоловіка, який має в кримінальному світі статус «злодія в законі» на прізвисько «Полтава».

До працівників поліції надійшла оперативна інформація про те, що в Одесі перебуває кримінальний авторитет, який мав намір впливати на криміногенну ситуацію в Одеському регіоні.

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В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці виявили цього громадянина в одному з розважальних закладів.

З чоловіком була проведена роз'яснювальна робота та кримінальний авторитет залишив територію міста та області.