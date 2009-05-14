Вбивство, пов'язане з виробництвом титану, було замовлене з Росії

Працівники УБОЗ Київської області спільно з російськими правоохоронцями викрили міжнародну злочинну групу, члени якої викрали і вбили власника підприємства «Фіко», що спеціалізувалося на виготовленні титанової продукції, Віктора ФЕДОРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник УБОЗ ГУ МВС України в Київськй області Сергій КОРНИЧ.

За словами С.КОРНИЧА, у березні цього року до правоохоронних органів звернувся громадянин Федір ФЕДОРОВ і попросив вжити заходів щодо розшуку його брата, який мешкав у селі Крюківщина Київської області.

У ході проведення оперативно-розшукових дій оперативники УБОЗ вийшли на міжнародну злочинну організацію з корумпованими зв’язками, учасниками якої переважно громадяни Російської Федерації.

Правоохоронці з’ясували, що організував групу уродженець Барабінська (Новосибірська область Росії) К. (1981 р.н.), який мешкав у Києві.

Діяльність групи була пов’язана із захопленням активів підприємств з мільйонними товарооборотами за допомогою рейдерських атак. Учасники цієї групи ретельно вивчали фінансово-господарську діяльність підприємств, охорону, зв’язки, конфліктні ситуації тощо. У подальшому вони розробляли план та умови реалізації захоплення.

Для легалізації своїх доходів та реалізації товарно-матеріальних цінностей учасниками злочинної групи було придбано та створено на території України ряд підприємств.

Фінансування злочинної організації здійснювалося громадянами Російської Федерації.

Встановлено, що члени групи визначались, на яке підприємство буде здійснене рейдерське захоплення, після чого проводилось юридичне оформлення фіктивних документів, які в подальшому надавали можливість розпоряджатись майном і товарно-матеріальними цінностями. У разі опору під час захоплення зловмисники викрадали керівників або власників підприємств для подальшого вбивства.

Як встановили працівники спецпідрозділу УБОЗ, з метою захоплення і подальшого ведення фінансово-господарської діяльності підприємства «Фіко» викрали та вбили її власника Віктора Федорова. Тіло підприємця за допомогою фахівців водолазної служби МНС України у Київській області було знайдено у водоймищі біля села Циблі Переяслав-Хмельницького району. До тіла була прикріплена 32-кілограмова спортивна гиря.

Крім того, зловмисники напали й на головного бухгалтера цього підприємства, яка внаслідок цього отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У квітні поточного року була здійснена спроба рейдерського захоплення підприємства «Фіко», але цьому завадили працівники столичної та обласної міліції.

Правоохоронці затримали 37 осіб та одного з учасників злочинної групи, громадянина Росії.

На сьогодні четверо учасників та організатор групи заарештовані.

Проти членів групи порушено кримінальну справу за низкою статей Кримінального кодексу України.