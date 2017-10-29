Облава нічного клубу у Києві: адвокати затриманих знайшли порушення у діях правоохоронців

У Києві адвокати затриманих поліцією у нічному клубі "Jugendhub" заявили про низку порушень з боку правоохоронців в ході облави. Про це повідомляє «УП» із посиланням на заяву захисників.

Захисники повідомляють, що правоохоронці не пред’явили ухвали слідчого судді щодо проведення слідчих дій, чим порушили ч. 3 ст. 236 КПК.

"Під час проведення слідчих дій було застосовано фізичну силу до відвідувачів закладу, чим було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст. 365 КК. Перед проведенням слідчої дії представники правоохоронних органів не роз’яснили особам, до яких були застосовані такі дії, їх права і обов’язки, передбачені КПК, а також відповідальність, встановлена законом, чим порушили ч.3 ст.223 КПК", - зазначають юристи.

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Також адвокати зазначають, що майно правоохоронці вилучили без дотримання норм ст. 236 КПК, а проведені обшуки в інших приміщеннях, не були вказані в ухвалі, чим було порушено ст. 30 Конституції України, а також ч.5 ст.236 КПК.

Також захист заявляє, що обшук майже усіх відвідувачів є порушенням норми ч.3 ст. 208, ст. ст. 223, 236 КПК.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Києві відбувся поліцейський рейд на нічний клуб Jugendhub, де проходила вечірка "Головная боль". За свідченнями свідків та організаторів, правоохоронці били відвідувачів, вилучали їх особисті речі, а частину людей примусово доставили до одного з військкоматів Києва.