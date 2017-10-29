Порошенку погрожують блокадою його підприємств (фото)

Представники «Руху за визволення» оголосили про рішення блокувати бізнес, який належить Петру Порошенку. Про це повідомляє нардеп Семен Семенченко в Facebook.

Мова йде, зокрема, про завод корпорації Roshen у Вінниці та логістичний центр у Яготині Київської області. Яка саме форма протесту була обрана, політик не уточнив.

Пізніше він повідомив, що ветерани "у відповідь на блокування Петром Порошенком найважливіших ініціатив з очищення влади та боротьби з корупцією оголосили про початок блокади" його бізнесу.

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"Мова йде не тільки про "Рошен", а про більш ніж 100 підприємств по всій країні. ЗМІ, банківські та страхові компанії, агрохолдинги, промислові підприємства. Всі крім працюючого на оборону. З дикими націнками, не завжди потрібне для країни, але всеж", - написав він.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що народний депутат України Семен Семенченко (фракція "Самопоміч") працює на користь Росії і за це отримає нагороду. Він підкреслив, що організатори блокади на Донбасі мають безпосереднє відношення до спецслужб Російської Федерації.