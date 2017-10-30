Повернення легенди: найяскравіші виступи переможниці "Танців з зірками 2017" Наталії Могилевської (відео)

Тріумфаторами танцювального шоу "Танці з зірками 2017", за перемогу у фіналі якого змагалися три пари, стали Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко. Фіналісти виконали відразу кілька постановок: танець, з яким учасники прийшли на проект, улюблену постановку глядачів, а також новий номер. УНІАН зібрав для вас найяскравіші відео виступів артистів.

Дебютним тацем пари на проекті стало аргентинське танго.

Другий танець у фіналі проекту пара Наталії Могилевської та Ігоря Кузьменка виконала в жанрі "відчайдушного" контемпорарі під кавер-версію виконавиці Sia "Chandelier".

Останній танець у проекті пара-переможець Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко виконали в жанрі чуттєвої румби під виконання кавер-версії пісень гурту "Океану Ельзи" – "Така як ти". У танці Могилевська розповіла історію сильної жінки, яка завжди знаходить сили для того, щоб йти тільки вперед.