Повернення легенди: найяскравіші виступи переможниці "Танців з зірками 2017" Наталії Могилевської (відео)
Фіналісти виконали відразу кілька постановок: танець, з яким учасники прийшли на проект, улюблену постановку глядачів, а також новий номер.
Тріумфаторами танцювального шоу "Танці з зірками 2017", за перемогу у фіналі якого змагалися три пари, стали Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко. Фіналісти виконали відразу кілька постановок: танець, з яким учасники прийшли на проект, улюблену постановку глядачів, а також новий номер. УНІАН зібрав для вас найяскравіші відео виступів артистів.
Дебютним тацем пари на проекті стало аргентинське танго.
Другий танець у фіналі проекту пара Наталії Могилевської та Ігоря Кузьменка виконала в жанрі "відчайдушного" контемпорарі під кавер-версію виконавиці Sia "Chandelier".
Останній танець у проекті пара-переможець Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко виконали в жанрі чуттєвої румби під виконання кавер-версії пісень гурту "Океану Ельзи" – "Така як ти". У танці Могилевська розповіла історію сильної жінки, яка завжди знаходить сили для того, щоб йти тільки вперед.
Як повідомляв УНІАН, Могилевська присвятила один з танців на проекті Кузьмі Скрябіну.