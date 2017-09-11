Могилевська присвятила танець Кузьмі Скрябіну і попросила вибачення (відео)

На телеканалі "1+1" десятого вересня відбувся третій прямий ефір оновленого проекту "Танці з зірками", темою якого стали "50 відтінків кохання".

За результатами суми балів суддівської трійки Влада Ями, Катерини Кухар, MONATIK та глядачів, проект залишила пара Наталі Холоденко та Віталія Загоруйко.

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Цікаво, що випуск провела Катерина Осадча, пояснивши, що її чоловік та незмінний ведучий "Танців з зірками" Юрій Горбунов залишився вдома з дитиною. Партнером Катерини на зірковому балконі став автор групи "Братья Гагарины" Артем Гагарін.

Наталя Могилевська та Ігор Кузьменко виконали повільний фокстрот під пісню близького друга співачки Кузьми "Старі фотографії". Артистка поділилась, що цей танець - вибачення перед співаком за все, а також розповіла про свої стосунки з чоловіками:

"У моєму житті було дуже багато любові, але свого справжнього чоловіка я досі не зустріла. Я була дуже жорстокою людиною. Зараз відчуваю, що моє кохання десь поруч. Я постійно запитую себе, які уроки я маю засвоїти та наскільки м'якшою стати. Я розумію, що це моя проблема, але знаю, що стану гарною та люблячою дружиною".

Від суддів пара отримала 29 балів та посіла перше місце у турнірній таблиці.