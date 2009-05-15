У Києві мати з дитиною стрибнула з 8 поверху

Молода мама викинулася з 6-місячним сином з балкона будинку на вул. Райдужній, 2. До цього страшного кроку жінку підштовхнула післяродова депресія, інформує Газета по-киевски.

Чоловік потерпілої розповів, що після пологів вона стала поводитися дивно, і психіатр запропонував направити її на лікування в стаціонар, – розповідає прес-офіцер Дніпровського райвідділу Наталія Стаценко. Саме після згадки про психіатричну лікарню жінка вистрибнула з вікна, притиснувши дитину до грудей. Дивом обидвоє залишилися живі. Малюк зараз в «Охмадиті».

Жінку врятувало те, що вона впала на м`яку землю газону і не потрапила на невисоку огорожу якраз перед балконами. Потрапила б вона на огорожу – результат був би однозначний. Як розповіли «Газеті...» у відділенні реанімації «Охмадита», стан хлопчика стабільний, він йде на поправку. «Все буде добре, – упевнені медики. – Він обов`язково видужає». Про стан матері поки нічого невідомо.