У тілі Мосійчука досі знаходяться осколки вибухівки

У народного депутата Ігоря Мосійчука, який постраждав у результаті вибуху, досі не вилучили з тіла 5-6 осколків. Про це заявив член політради "Радикальної партії" Марк Гресь в ефірі "5 каналу".

Він розповів, що в результаті осколкового перелому у депутата дуже сильно пошкоджена рука, через що Мосійчук сидить в апаратах Ілізарова, призначених для того, щоб зрослися кістки.

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"Ще не вилучено близько 5-6 осколків, в тому числі і з голови. Але тут завдяки Руслану, який прикрив його своїм тілом, встиг штовхнути, укласти його на підлогу і тільки завдяки цій людині Ігор залишився живий", - зазначив Гресь.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали троє людей, серед них Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала, двоє загинули – охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві і області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.