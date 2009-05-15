Ющенко в Швейцарії виступив з лекцією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступив в Інституті Європи Цюріхського університету з лекцією на тему «Європейська інтеграція України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

У своєму виступі Президент наголосив, що Україна відчуває себе органічною і невід`ємною частиною процесу будівництва спільного європейського дому. «Я вважаю органічною для України політику нашої інтеграції до європейських структур», - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент підкреслив, що за 4 роки Україна пройшла важливу успішну дорогу розвитку відносин з ЄС.

«Сподіваємось, що у найближчі 5-6 місяців під час шведського головування в ЄС буде підписано угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом», - сказав глава держави. Важливою складовою частиною цієї угоди, наголосив він, має стати створення зони вільної торгівлі.

Президент також відзначив важливість реалізації амбітної ініціативи ЄС «Східне партнерство»: «Шість країн Східної Європи отримали колосальний імпульс для своєї інтеграції». В.ЮЩЕНКО наголосив, що головна мета цієї ініціативи для України - політична асоціація та економічна інтеграція до ЄС. За його словами, започаткування такої ініціативи - «це, в тому числі, і гарний приклад того, як змінюється європейська політика». «Це свідчить і про те, що ЄС розуміє, що на Сході у нього є партнер», - також додав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що Україна іде до єдиної європейської родини не як країна-прохач - з порожніми руками і низкою проблем. Свої європейські амбіції наша держава підтверджує справами і проектами, які мають працювати на благо всієї Європи. Таким підходом, за словами Президента, Україна керується, наприклад, пропонуючи і реалізуючи проекти, мета яких - зміцнення загальноєвропейської енергетичної безпеки. У цьому контексті він вважає надзвичайно важливим і перспективним проект ЄАНТК.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що стратегічний курс України на повну інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур залишається незмінним.

На лекції Президента були присутні представники уряду кантону Цюріх та влади міста Цюріх, викладачі та студенти університету. Під час зустрічі Президенту Україну було присвоєно звання почесного члена Інституту Європи Цюріхського університету.