У Нью-Йорку від «свинячого» грипу помер завуч школи

У Нью-Йорку зареєстрований перший смертельний результат, пов`язаний з вірусом нового грипу А/H1N1.

Увечері в неділю, 17 травня, в лікарні помер завуч однієї з шкіл, розташованих в міському районі Квінс, повідомляє NEWSru.

Відомо, що у декількох інших людей, включаючи дитину, які померли в США від грипу, викликаного вірусом А/H1N1, також були серйозні хронічні хвороби.

Через новий виток грипу, викликаного вірусом А/H1N1, в Нью-Йорку закрито вже 11 шкіл. З них десять розташовані у міському районі Квінс і одна - в Брукліні. Як повідомили представники властей мегаполісу, учбові заклади будуть закриті щонайменше протягом тижня.

Крім того, перший випадок зараження вірусом грипу А/H1N1 зафіксований в одній з нью-йоркських в`язниць.

Всього у США, згідно з даними федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), які базуються в Атланті (штат Джорджія), зафіксовано більше 4,7 тисяч випадків захворювання на грип A/H1N1 в 46 штатах і столичному окрузі Колумбія. За словами лікарів, в основному хвороба протікає в помірній формі. Наразі в США зареєстровано шість випадків загибелі від неї людей.

Всього у світі, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, зареєстровано 8 тис. 480 випадків захворювання на грип A/H1N1 в 45 країнах.