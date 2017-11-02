У Києві власник знайшов викраденого той-тер'єра через 2,5 років пошуків (відео)
02:20, 02 листопада 2017Суспільство
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Не здавшись, господар постійно моніторив сайти, і через два з половиною роки натрапив на фото викраденого улюбленця.
Посеред дня біля торгового центру цуцик бігав навколо машини, у якій сидів господар Сашко зі зламаною ногою. Аж раптом зупинилося невідоме авто, з нього вийшов чоловік, кинув песика всередину - і машина помчала геть, йдеться у сюжеті ТСН.
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Чоловік об'їжджав усі точки столиці з продажу тварин, розвішував оголошення і постійно моніторив сайти. Через два з половиною роки Сашко натрапив на потрібне фото.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні у Києві через три дні господарям повернули собаку рідкісної породи, якого злодії вкрали разом із авто у центрі столиці.
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