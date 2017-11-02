Нова історія після загибелі Хана Соло: в мережі показали новий ролик восьмого епізоду "Зоряних війн" (відео)

В мережі з'явився новий тизер фільму "Зоряні війни: Останні джедаї". Ролик був опублікований на YouTube-каналі Star Wars.

Читайте також"Зоряні війни": розкриті деталі фільму про героя знаменитої саги Хана Соло

Нова історія про протистояння світла і темряви, добра і зла починається після загибелі Хана Соло. В Галактиці, де Перший Орден і Опір люто борються один з одним у війні, героїня Рей пробудила в собі Силу. Але що станеться, коли вона зустрінеться з єдиним, що залишилися в живих лицарем-джедаєм — Люком Скайуокером?

Кайло Рен перейшов на Темну сторону Сили і вбив власного батька, обійнявши високу позицію в Першому Ордені. Але куди приведуть його невгамовні амбіції, подаровані у спадок грізним дідом Дартом Вейдером? Ситуація загостриться ще більше, коли мати Кайло, лідер Опору Лея, разом з Фіном і BB-8 приступить до нової місії, пише DT.UA.

Прем'єра восьмого епізоду "Зоряних воєн" запланована на 15 грудня цього року.

У 2012 році студія Disney придбала за 4 мільярди доларів кіностудію Lucasfilm, що володіє правами на зйомки "Зоряних війн". Disney планувала зняти три фільми, безпосередньо пов'язаними з попередніми частинами кіносаги, і кілька спін-оффов.