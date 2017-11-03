ДТП за участю маршрутки на Львівщині: кількість постраждалих зросла до 13 осіб

На Львівщині до 13 осіб зросла кількість травмованих внаслідок вчорашньої ДТП, під час якої автомобіль Kia Carens зіткнувся з рейсовим автобусом «Еталон».

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 27-річний водій іномарки, житель передмістя Львова, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з автобусом, який слідував до Львова. На момент зіткнення в салоні автобуса перебували 29 осіб.

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Внаслідок ДТП постраждало 11 пасажирів автобуса віком від 20 до 52 років, всі – мешканці села Великі Глібовичі Перемишлянського району. Також під час ДТП дістали травми 28-річний водій та 44-річний пасажир легковика.

Станом на ранок 3 листопада вісім осіб з травмами різного ступеню важкості госпіталізовані у медичні заклади області, п’ятеро - перебувають на амбулаторному лікуванні.

Як повідомляв УНІАН,дорожньо-транспортна пригода сталася 2 листопада близько 16.00 неподалік села Залісся Перемишлянського району.

На момент аварії було відомо про сімох постраждалих, яких доставили до лікарні.