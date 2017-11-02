Сім людей постраждали в ДТП за участю маршрутки у Львівській області (фото)

Сім людей госпіталізовано в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю мікроавтобуса в Львівській області. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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"2 листопада о 16:04 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на автодорозі Львів – Рогатин поблизу с. Залісся Перемишлянського району, відбулося зіткнення автомобіля KIA з пасажирським автобусом Mercedes-Benz. У автобусі, що курсував за маршрутом "Львів – Великі Глібовичі", перебувало попередньо 29 людей. Внаслідок ДТП постраждало 7 осіб", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували водія, затиснутого між конструкціями легковика. За допомогою медичних нош потерпілого через заднє сидіння винесли із автомобіля.

6 постраждалих пасажирів із автобуса госпіталізовано до медичних закладів. Обставини події встановлюються.