На польському кордоні затримали українця, підозрюваного у вбивстві співвітчизника у Гданську

На польсько-українському кордоні затримали українця, якого підозрюють у вбивстві свого співвітчизника у Гданську. Про це повідомляє ТСН з посиланням на nowiny24.pl.

Читайте такожВбивство українця у Ґданську: польська поліція розшукує п'ятого підозрюваногоТак, 38-річного нападника затримали у пункті пропуску «Медика» вранці в четвер, 2 листопада.

Зазначається, що він намагався перетнути кордон і повернутись в Україну на пасажирському мікроавтобусі. Польські прикордонники після перевірки документів затримали його і передали поліції.

Точної причини вбивства у поліції поки не називають.

За словами представниці міської комендатури поліції у Гданську Магдалени Цісек, 49-річний українець йшов вулицею, ззаду до нього підбіг 38-річний чоловік і завдав чотири удари ножем. Пораненого негайно доставили до лікарні, але, незважаючи на реанімаційні заходи, він помер.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада у Гданську вбили громадянина України, який мешкав у цьому місті. Поліція затримала чотирьох інших українців віком від 25 до 40 років. Усі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння.

Консул України у Гданську Віталій Максименко повідомив, що поліція розшукує п'ятого підозрюваного у вбивстві. За словами дипломата, прізвище та ім’я убитого - Олександр Шулепа.